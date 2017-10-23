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08:45 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

На северо-западе Челябинска затопило дорогу

«Потоп» произошел на улице Братьев Кашириных в Челябинске.

Накануне, 22 октября, возле дома № 158 вода из канализационных люков хлынула на дорогу, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Фото и видео инцидента в соцсетях опубликовали очевидцы. Случившееся активно обсуждают пользователи:

«Доставайте коньки!».

«Уже каток, на лету машину тащит, аккуратнее друзья, перед светофором держите дистанцию».

Во время загрузки произошла ошибка.

На место прибыли ремонтные службы. По сообщениям очевидцев, работы по устранению аварии продолжаются.

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