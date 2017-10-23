На северо-западе Челябинска затопило дорогу
«Потоп» произошел на улице Братьев Кашириных в Челябинске.
«Потоп» произошел на улице Братьев Кашириных в Челябинске.
Накануне, 22 октября, возле дома № 158 вода из канализационных люков хлынула на дорогу, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Фото и видео инцидента в соцсетях опубликовали очевидцы. Случившееся активно обсуждают пользователи:
«Доставайте коньки!».
«Уже каток, на лету машину тащит, аккуратнее друзья, перед светофором держите дистанцию».
На место прибыли ремонтные службы. По сообщениям очевидцев, работы по устранению аварии продолжаются.