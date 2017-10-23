Директор турфирмы «Марко-Поло» обвиняется в присвоении денег клиентов
Прокуратура Дзержинского района Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Туристическая компания «Марко-Поло».
Прокуратура Дзержинского района Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Туристическая компания «Марко-Поло».
Ей предъявлено обвинение в совершении шести преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).
Как сообщает
Максимальное наказание, предусмотренное УК РФ за совершение данного преступления, составляет до 6 лет лишения свободы.