Директор турфирмы «Марко-Поло» обвиняется в присвоении денег клиентов

Ей предъявлено обвинение в совершении шести преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).



Как сообщает пресс-служба прокуратуры, установлено, что в период с февраля по август 2017 года директор заключала с гражданами договоры на предоставление туристических поездок в Грецию, Турцию, Тунис, остров Кипр, Абхазию. Однако женщина условия договоров не выполняла, поездки не организовывала, денежные средства, полученные от туристов в качестве оплаты за турпоездки, присваивала. Ущерб от действий обвиняемой составил около 830 тыс. руб., потерпевшими признаны семь человек, фактически отдых был сорван у 21 туриста, в том числе малолетних детей и пенсионеров. Уголовное дело направлено в Дзержинский суд Перми для рассмотрения по существу.