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08:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Директор турфирмы «Марко-Поло» обвиняется в присвоении денег клиентов

Прокуратура Дзержинского района Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Туристическая компания «Марко-Поло».

Ей предъявлено обвинение в совершении шести преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, установлено, что в период с февраля по август 2017 года директор заключала с гражданами договоры на предоставление туристических поездок в Грецию, Турцию, Тунис, остров Кипр, Абхазию. Однако женщина условия договоров не выполняла, поездки не организовывала, денежные средства, полученные от туристов в качестве оплаты за турпоездки, присваивала. Ущерб от действий обвиняемой составил около 830 тыс. руб., потерпевшими признаны семь человек, фактически отдых был сорван у 21 туриста, в том числе малолетних детей и пенсионеров. Уголовное дело направлено в Дзержинский суд Перми для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание, предусмотренное УК РФ за совершение данного преступления, составляет до 6 лет лишения свободы.

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