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09:04 (мск), источник: Volga News

Спасатели эвакуировали из Рождествено и передали врачам «скорой» женщину и ребенка

В воскресенье, 22 октября, специалисты Поисково-спасательного подразделения «Центральная» провели две эвакуации пострадавших из села Рождествено, сообщили в ПСС по Самарской области.

В 18:20 помощь потребовалась 82-летней женщине, которая при падении получила закрытый перелом ключицы. Для ее эвакуации был направлен спасательный катер. В 19:10 пострадавшую доставили на спасательную станцию и передали врачам скорой медицинской помощи.

А 19:25 в с. Рождествено срочная госпитализация потребовалась девятидневному мальчику. В 20:20 спасатели перевезли ребенка в сопровождении родителей на левый берег Волги и на территории спасательной станции передали бригаде врачей скорой медицинской помощи. В спасательных работах по эвакуации участвовали два спасателя.

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