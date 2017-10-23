СК возбудил уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек в результате пожара в городе Реже (Свердловская область). Об этом сообщили в понедельник в следственном управлении СК РФ по региону.

«Сегодня ночью в органы правоохраны поступило сообщение об обнаружении в ходе тушения пожара в двухэтажном жилом доме в Реже тел трех человек. По данному факту городским следственным отделом СК РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», — сообщили в следственном управлении.

Очаг возгорания располагался на втором этаже дома в одной из квартир, говорится в сообщении. По предварительным сведениям, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении. В результате пожара погибли мужчина и женщина, проживавшие в одной из квартир, а также мужчина, который проживал в другой квартире.