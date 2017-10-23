Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Почему американцам разонравился российский корабль
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ: в Киеве возмущены использованием русского языка в Белоруссии
Новейшая БМП-3 РФ превосходит американские - СМИ
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Украинский чиновник: В Крыму вообще не было украинского языка
СМИ: сенатор назвал Крым «исконно русской землей»
«Против всех, да не всех!»: Ургант ответил видео на ролик Собчак
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Фоторепортажи
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
09:28 (мск), источник: ТАСС

СК возбудил уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре в Свердловской области

ЧП произошло в двухэтажном жилом доме в Реже.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек в результате пожара в городе Реже (Свердловская область). Об этом сообщили в понедельник в следственном управлении СК РФ по региону.

«Сегодня ночью в органы правоохраны поступило сообщение об обнаружении в ходе тушения пожара в двухэтажном жилом доме в Реже тел трех человек. По данному факту городским следственным отделом СК РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», — сообщили в следственном управлении.

Очаг возгорания располагался на втором этаже дома в одной из квартир, говорится в сообщении. По предварительным сведениям, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении. В результате пожара погибли мужчина и женщина, проживавшие в одной из квартир, а также мужчина, который проживал в другой квартире.

Сообщается, что следователи совместно с сотрудниками МЧС и полиции выясняют все обстоятельства происшествия.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 США аннулировали визу заочно осужденного в РФ Уильяма Браудера
Минтруд: увеличение стажа для получения пенсии не обсуждаются
В РАН прогнозируют рекордный рост экономики России
Ядерные бомбардировщики США могут привести в боевую готовность
Минтруд опроверг повышение минимального трудового стажа
США аннулировали визу финансиста Уильяма Браудера
Семьи погибших военных 2 месяца спустя получили письма от Трампа
Российский сухогруз потерпел бедствие в Японии
СМИ: Оксана Пушкина может стать представителем по делам женщин
Спорт
На «Зенит» наезжают. Обзор матча с ЦСКА В чемпионате России уже сегодня может смениться лидер — в случае победы над «Краснодаром» первую строчку займет «Локомотив»
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь