В поселке под Красноярском ветеринары победили африканскую чуму
Взятые на анализ пробы крови оказались отрицательными.
Взятые на анализ пробы крови оказались отрицательными.
В поселке Зыково Березовского района края ветеринарам и санинспекторам удалось остановить вспышку африканской чумы у свиней. 18 октября на территории свиноводческой фермы провели дезинфекцию и в последний раз проверили кровь животных на анализ. Все результаты оказались отрицательными. Об этом сообщили в
«Пока ничего не говорит о том, что АЧС может распространиться дальше. Мы надеемся, что данный очаг локализован», — прокомментировали журналистам в краевом министерстве сельского хозяйства.
Неясным пока остается только одно — как палочки африканской чумы вообще попали на ферму. Чтобы найти ответ на этот вопрос сотрудники Россельхознадзора начали административное расследование.
«Всего в рамках установления причин вспышки АЧС и мониторинга эпизоотической ситуации отобрано и исследовано 319 проб. Результаты исследований отрицательные. В целях установления причин возникновения вспышки африканской чумы свиней возбуждено административное дело», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в Березовском районе Красноярского края в октябре зарегистрировали зараженных африканской чумой свиней. Этот вирус, по словам специалистов, не опасен для человека, однако может привести к огромным экономическим потерям. АЧС болеют домашние свиньи, а также дикие кабаны. В случае возникновения вируса все поголовье свиней в радиусе 5 км уничтожают.