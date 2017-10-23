В поселке под Красноярском ветеринары победили африканскую чуму

Источник: РИА "Новости"

В поселке Зыково Березовского района края ветеринарам и санинспекторам удалось остановить вспышку африканской чумы у свиней. 18 октября на территории свиноводческой фермы провели дезинфекцию и в последний раз проверили кровь животных на анализ. Все результаты оказались отрицательными. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора в России.

«Пока ничего не говорит о том, что АЧС может распространиться дальше. Мы надеемся, что данный очаг локализован», — прокомментировали журналистам в краевом министерстве сельского хозяйства.

Из-за распространения чумы в поселке пришлось избавиться от 1,5 тысячи свиней. Инспекторы ежедневно дезинфицировали помещения, в которых содержались животные, и сжигали те предметы, которые могли способствовать распространению заразы.

Неясным пока остается только одно — как палочки африканской чумы вообще попали на ферму. Чтобы найти ответ на этот вопрос сотрудники Россельхознадзора начали административное расследование.

«Всего в рамках установления причин вспышки АЧС и мониторинга эпизоотической ситуации отобрано и исследовано 319 проб. Результаты исследований отрицательные. В целях установления причин возникновения вспышки африканской чумы свиней возбуждено административное дело», — говорится в сообщении ведомства.