Движение трамваев парализовано в центре Екатеринбурга

Движение трамваев застопорилось на проспекте Ленина — от УГТУ-УПИ в сторону центра, передает корреспондент «УралПолит.Ru».

По словам очевидцев, трамваи также не ходят по улице Луначарского, и народ массой идет пешком.

Количество пробок в этот понедельник оценивается в четыре балла. Движение транспорта, кроме проспекта Ленина, также затруднено на улице Куйбышева, Восточной, частично на Токарей и Сибирском тракте.