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08:49 (мск), источник: УралПолит.ру

Движение трамваев парализовано в центре Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября, ИА УралПолит.Ru. Трамвайное движение парализовано в центре Екатеринбурга.

Движение трамваев застопорилось на проспекте Ленина — от УГТУ-УПИ в сторону центра, передает корреспондент «УралПолит.Ru».

По словам очевидцев, трамваи также не ходят по улице Луначарского, и народ массой идет пешком.

Количество пробок в этот понедельник оценивается в четыре балла. Движение транспорта, кроме проспекта Ленина, также затруднено на улице Куйбышева, Восточной, частично на Токарей и Сибирском тракте.

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