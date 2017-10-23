Движение трамваев парализовано в центре Екатеринбурга
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября, ИА УралПолит.Ru. Трамвайное движение парализовано в центре Екатеринбурга.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября, ИА УралПолит.Ru. Трамвайное движение парализовано в центре Екатеринбурга.
Движение трамваев застопорилось на проспекте Ленина — от
По словам очевидцев, трамваи также не ходят по улице Луначарского, и народ массой идет пешком.
Количество пробок в этот понедельник оценивается в четыре балла. Движение транспорта, кроме проспекта Ленина, также затруднено на улице Куйбышева, Восточной, частично на Токарей и Сибирском тракте.