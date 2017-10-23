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08:50 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Реже заживо сгорели три человека

При пожаре в двухэтажке.

В ночь на 23 октября в Реже загорелась квартира в двухэтажке на улице 8 Марта. В пожаре погибли три человека — 66-летняя женщина, мужчины 34 и 76 лет.

Как рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 03.39. Пламя охватило 20 «квадратов» в квартире на втором этаже. Спасатели эвакуировали жильцов дома. Спустя полчаса пожар был потушен.

В пресс-службе регионального СУ СКР сообщили, что квартира могла загореться из-за неосторожного обращения с огнем при курении. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

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