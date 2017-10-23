Полиция опровергла факт похищения подростков под Омском
Правоохранители не нашли подтверждения анонимному сообщению о нападении на подростков.
Правоохранители не нашли подтверждения анонимному сообщению о нападении на подростков.
В субботу в паблике «ЧП Омск» появилось анонимное сообщение о том, что в поселке Горячий Ключ под Омском напали двое неизвестных. Со слов автора, мужчины на машине подъехали в двум подросткам, шедшим по улице, принялись их избивать, а затем бросили одного из парней в багажник, другого — в салон, после чего машина уехала.
Полиция начала проверку по этому сообщению, однако никаких подтверждений правоохранители не нашли.
Алексей Командыков, руководитель
— Информация, размещенная в социальных сетях об избиении и похищении подростков в поселке Горячий Ключ Омского района, была проверена полицией. Сотрудниками полиции проведены сплошные опросы жителей поселка, изучены записи камер видеонаблюдения. Установлено, что в медицинские учреждения с телесными повреждениями никто не обращался, о пропаже родственников заявлений не поступало, несчастных случаев с несовершеннолетними не зафиксировано. Таким образом, сообщение, размещенное анонимным пользователем, в ходе проверки не нашло подтверждения.