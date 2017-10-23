Полиция опровергла факт похищения подростков под Омском

В субботу в паблике «ЧП Омск» появилось анонимное сообщение о том, что в поселке Горячий Ключ под Омском напали двое неизвестных. Со слов автора, мужчины на машине подъехали в двум подросткам, шедшим по улице, принялись их избивать, а затем бросили одного из парней в багажник, другого — в салон, после чего машина уехала.