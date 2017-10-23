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09:03 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии разыскивается страдающий психическим расстройством 60-летний мужчина

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Иглинском районе Башкортостана 7 октября пропал 60-летний житель села Новокубово Гаяз Файзуллин.

Как сообщается в группе поиска «ВКонтакте», мужчина страдает психическим расстройством, но он не опасен, на контакт идет легко. Предположительно, мог направиться в сторону Нефтекамска либо в сторону Бижбулякского района.

Приметы: на вид 60−65 лет, рост около 158 см, худощавого телосложения, сутулый, лицо овальное, волосы короткие, чёрные. Был одет в тёмно-синий спортивный костюм, тёмные свитер и спортивную шапку, белые кроссовки с полоской.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, сообщить по телефонам: 02 и 020 (полиция), 8 (34795) 214−94 (ОМВД России по Иглинскому району), +7−917−79−494−84 (агент по работе со СМИ РОО “Поиск детей — Уфа”), 8−927−969−89−19 (дежурный номер РОО “Поиск Детей — Уфа”)», — обратились к гражданам в группе поиска.

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