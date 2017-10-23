В Башкирии разыскивается страдающий психическим расстройством 60-летний мужчина
УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Иглинском районе Башкортостана 7 октября пропал 60-летний житель села Новокубово Гаяз Файзуллин.
УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Иглинском районе Башкортостана 7 октября пропал 60-летний житель села Новокубово Гаяз Файзуллин.
Как сообщается в группе поиска «ВКонтакте», мужчина страдает психическим расстройством, но он не опасен, на контакт идет легко. Предположительно, мог направиться в сторону Нефтекамска либо в сторону Бижбулякского района.
Приметы: на вид 60−65 лет, рост около 158 см, худощавого телосложения, сутулый, лицо овальное, волосы короткие, чёрные. Был одет в
«Просим всех, кто обладает