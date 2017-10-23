В Башкирии разыскивается страдающий психическим расстройством 60-летний мужчина

Как сообщается в группе поиска «ВКонтакте», мужчина страдает психическим расстройством, но он не опасен, на контакт идет легко. Предположительно, мог направиться в сторону Нефтекамска либо в сторону Бижбулякского района.

Приметы: на вид 60−65 лет, рост около 158 см, худощавого телосложения, сутулый, лицо овальное, волосы короткие, чёрные. Был одет в тёмно-синий спортивный костюм, тёмные свитер и спортивную шапку, белые кроссовки с полоской.

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