Женщина пострадала в ДТП с машиной «скорой помощи» в центре Ростова
По факту происшествия проводится проверка.
По факту происшествия проводится проверка.
Женщина пострадала в результате ДТП с участием автомобиля «скорой помощи» в центре Ростова.
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, 22 октября около 15.20 на пересечении улицы Большой Садовой и переулка Халтуринского столкнулись автомобиль Hyundai Solaris и машина «скорой помощи».
В результате ДТП травмы получила управлявшая иномаркой женщина 1984 года рождения.
В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту аварии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.