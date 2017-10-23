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09:45 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Женщина пострадала в ДТП с машиной «скорой помощи» в центре Ростова

По факту происшествия проводится проверка.

Женщина пострадала в результате ДТП с участием автомобиля «скорой помощи» в центре Ростова.

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, 22 октября около 15.20 на пересечении улицы Большой Садовой и переулка Халтуринского столкнулись автомобиль Hyundai Solaris и машина «скорой помощи».

В результате ДТП травмы получила управлявшая иномаркой женщина 1984 года рождения.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту аварии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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