Сообщение об отравлении 35 детей прокомментировали в акимате Алматинской области

Источник: Tengrinews

Сообщение об отравлении 35 детей пирожками на станции Достык Алакольского района было опубликовано в одной из социальных сетей. Однако после проверки данной информации отравление 35 детей не подтвердилось.

По данным руководителя пресс-службы акима Алматинской области Галымурата Жукела, 19 октября с симптомами кишечной инфекции в больницу обратились пять детей.