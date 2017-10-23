Сообщение об отравлении 35 детей прокомментировали в акимате Алматинской области
В акимате Алматинской области прокомментировали информацию о массовом отравлении детей в Алакольском районе, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
В акимате Алматинской области прокомментировали информацию о массовом отравлении детей в Алакольском районе, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
Сообщение об отравлении 35 детей пирожками на станции Достык Алакольского района было опубликовано в одной из социальных сетей. Однако после проверки данной информации отравление 35 детей не подтвердилось.
По данным руководителя
«Им оказан весь спектр медицинской помощи. После чего проведены мероприятия по сбору анализов у 22 учеников. В результате чего факт отравления не подтвердился», — сообщил он.