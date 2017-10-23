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08:49 (мск), источник: Tengrinews

Сообщение об отравлении 35 детей прокомментировали в акимате Алматинской области

В акимате Алматинской области прокомментировали информацию о массовом отравлении детей в Алакольском районе, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Сообщение об отравлении 35 детей пирожками на станции Достык Алакольского района было опубликовано в одной из социальных сетей. Однако после проверки данной информации отравление 35 детей не подтвердилось.

По данным руководителя пресс-службы акима Алматинской области Галымурата Жукела, 19 октября с симптомами кишечной инфекции в больницу обратились пять детей.

«Им оказан весь спектр медицинской помощи. После чего проведены мероприятия по сбору анализов у 22 учеников. В результате чего факт отравления не подтвердился», — сообщил он.

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