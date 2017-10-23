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09:16 (мск), источник: Интерфакс

Директора челябинского театра арестовали на два месяца по обвинению в злоупотреблениях

Челябинск. 23 октября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Районный суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте на два месяца директора Нового художественного театра (НХТ) в Челябинске, который подозревается в присвоении средств театра и получении взятки, сообщила агентству «Интерфакс-Урал» консультант Тракторозаводского районного суда Ирина Савинкова.

Источник: AP 2017

«Суд избрал для Виталия Богверадзе меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, до 19 декабря», — сказала И. Савинкова.

Руководителю театра предъявлено обвинение по ч.1 ст. 291.2 (мелкое взяточничество) и по четырем эпизодам ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества).

В свою очередь в пресс-службе управления культуры администрации Челябинска агентству уточнили, что в настоящее время и.о. директора театра назначена заместитель арестованного руководителя Александра Лаптева.

«Управление культуры в курсе происходящих событий и будет оказывать всяческое содействие следствию», — отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, по версии следствия, в 2016—2017 годах директор НХТ присвоил более 235 тыс. рублей, подписав акты выполнения хозяйственных работ, фактически организациями не выполнявшиеся.

Также летом прошлого года директор театра за взятку 10 тысяч рублей продлил с организацией договор на работы, который заключил предыдущий директор театра.

Правонарушения выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России.

Устанавливается причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.

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