Тайфун Lan, бушующий в Японии, выбросил на мель приморское судно

ЧП с судном из Владивостока «Реал» случилось в разгар стихии, которая в эти дни оказывает серьезное влияние на погоду в районе Японских островов. Пароход был пришвартован у пирса в порту Тояма и сейчас в этом районе бушует шторм с порывами ветра до 40 м/с, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Newsbox.