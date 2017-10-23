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09:05 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Тайфун Lan, бушующий в Японии, выбросил на мель приморское судно

Корпус судна получил серьезные повреждения (ВИДЕО).

Во время загрузки произошла ошибка.

Владивосток, 23 октября, PrimaMedia.

ЧП с судном из Владивостока «Реал» случилось в разгар стихии, которая в эти дни оказывает серьезное влияние на погоду в районе Японских островов. Пароход был пришвартован у пирса в порту Тояма и сейчас в этом районе бушует шторм с порывами ветра до 40 м/с, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Newsbox.

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