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09:21 (мск), источник: Om1.ru

В центре Омска провод, оборванный трамваем, упал на автомобили

Авария спровоцировала огромную пробку в сторону омского ипподрома.

ДТП на одной из центральных улиц Омска. На дорожном кольце по улице Жукова трамвай оборвал провода линии электропередач. При этом провода задели ехавшие рядом легковые автомобили и КамАЗ. Авария произошла на стороне по пути к омскому ипподрому.

Очевидцы отмечают, что у трамвая разбито боковое стекло, а провода свисают до земли.

Во время загрузки произошла ошибка.

Константин Прокопенко, начальник филиала «Трамвайное депо» МП «Электрический транспорт»:

 — Мы проинформированы о случившемся. С нашей стороны на место выехал техинспектор. Он разберется и только после этого даст нам информацию, по какой причине произошел обрыв контактного провода. Пока мы не владеем всей информацией.

Судя по фотографиям, на месте уже работают аварийные службы. При инциденте все остались целы, в том числе и пассажиры трамвая.

Во время загрузки произошла ошибка.

УГИБДД УМВД по Омской области:

 — Пострадавших в происшествии нет.

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