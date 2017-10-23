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10:38 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Двое поляков погибли, обезвреживая снаряд времен ВОВ

В Польше двое мужчин нашли снаряд времен Второй мировой войны и решили его обезвредить. Бросили его в костер. Боеприпас взорвался. Об этом пишет польское издание PAP.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

44-летний мужчина погиб на месте. Его 42-летнего друга довезли до больницы. Но спасти не удалось.

Издание пишет, что поляки нашли боеприпас в лесу. Почему-то решили, что лучше всего избавиться от него можно в огне. Поэтому мужчины развели костер и бросили снаряд в него.

В доме одного из погибших, рядом с которым они и развели огонь, провели обыск. У него нашли коллекцию военной атрибутики: каски, жетоны, штыки и оружие.

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