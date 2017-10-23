Двое поляков погибли, обезвреживая снаряд времен ВОВ
В Польше двое мужчин нашли снаряд времен Второй мировой войны и решили его обезвредить. Бросили его в костер. Боеприпас взорвался. Об этом пишет польское издание PAP.
В Польше двое мужчин нашли снаряд времен Второй мировой войны и решили его обезвредить. Бросили его в костер. Боеприпас взорвался. Об этом пишет польское издание PAP.
44-летний мужчина погиб на месте. Его 42-летнего друга довезли до больницы. Но спасти не удалось.
Издание пишет, что поляки нашли боеприпас в лесу.
В доме одного из погибших, рядом с которым они и развели огонь, провели обыск. У него нашли коллекцию военной атрибутики: каски, жетоны, штыки и оружие.