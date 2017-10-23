Двое поляков погибли, обезвреживая снаряд времен ВОВ

Источник: СБ - Беларусь сегодня

44-летний мужчина погиб на месте. Его 42-летнего друга довезли до больницы. Но спасти не удалось.

Издание пишет, что поляки нашли боеприпас в лесу. Почему-то решили, что лучше всего избавиться от него можно в огне. Поэтому мужчины развели костер и бросили снаряд в него.