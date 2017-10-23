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09:49 (мск), источник: Tengrinews

Упавший на прутья забора строитель пришел в себя

В Уральске мужчина, упавший с высоты животом на железные прутья забора, пришел в себя, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

48-летний Кайрен Балмулдин сейчас находится в стабильном состоянии. Он переведен в общую палату хирургии.

Лечащий врач мужчины, хирург Бахтияр Ташкенбаев, рассказал, что угроза жизни пострадавшего миновала, но возможны вторичные осложнения.

«Это чудо, что он выжил, были множественные повреждения внутренних органов. Сейчас мужчина переведен в палату. Состояние его стабильное. Он кушал хорошо, сам разговаривает», — прокомментировал хирург.

Сам Балмулдин немного рассказал о событиях того трагического дня. «В тот день был дождь, кровля была скользкая. Я сорвался случайно и упал. (…) Сейчас я чувствую себя хорошо, спасибо врачам-хирургам за то, что оказали медпомощь вовремя», — сказал он.

Также строитель благодарит всех людей, кто за него переживал.

17 октября в 12.40 в микрорайоне «Астана» Уральска при проведении строительно-монтажных работ с крыши кафе, где идут строительные работы, на железные прутья забора упал мужчина. Он поступил в многопрофильную больницу с железными прутьями, которые насквозь проткнули его тело. Операция длилась более пяти часов.

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