Красноярец не смог купить спиртного ночью и убил прохожего

Полиция поймала жителя Солнечного, который в воскресенье убил случайного прохожего. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Тело 36-летнего жителя Красноярска обнаружили около павильона на бульваре Солнечный, 15 случайные свидетели. Они рассказали, что около мужчины нашли телефон, а на теле ножевую рану. «Врач при нас курточку отодвинул и там видно было, что кровь из груди шла. Телефон рядом с рукой лежал. Видимо разговаривал с кем-то в последние минуты или скорую хотел вызвать», — отметила красноярка.

Врачи передали информацию в полицию. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность возможного убийцы. 29-летнего мужчину задержали неподалеку от места преступления. В полиции отметили, что раньше он уже имел проблемы с законом, но его наказывали за имущественные преступления.

Следователи возбудили в его отношении уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Как пояснили в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю, убийство произошло около трех часов ночи. 29-летний красноярец пришел в павильон, чтобы купить спиртное, но ему отказали. Выйдя на улицу, разозленный мужчина, повздорил со случайным прохожим и ударил его ножом. После этого злоумышленник скрылся.