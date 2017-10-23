Труп девушки с шестью ножевыми ранениями нашли на окраине Хабаровска
Предположительно, это тело жительницы Еврейской автономии, пропавшей без вести в середине октября.
Предположительно, это тело жительницы Еврейской автономии, пропавшей без вести в середине октября.
В пятницу вечером в Краснофлотском районе Хабаровска найдена убитой неизвестная девушка. Труп лежал на берегу затона у перешейка, который ведет на Заячий полуостров, сообщает портал «Губерния».
На вид девушке около 25−30 лет. Погибла она от ножевых ранений — их было не менее шести. На ограбление это не похоже: убийца не стал забирать золотые серьги.
По одной из версий, жертва — 29-летняя жительница ЕАО, которая пропала 15 октября в селе Ленинском. Давность смерти и точную ее причину установит эксперт. Сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело по статье «Убийство».