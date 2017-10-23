Труп девушки с шестью ножевыми ранениями нашли на окраине Хабаровска

Источник: Губерния онлайн

В пятницу вечером в Краснофлотском районе Хабаровска найдена убитой неизвестная девушка. Труп лежал на берегу затона у перешейка, который ведет на Заячий полуостров, сообщает портал «Губерния».

На вид девушке около 25−30 лет. Погибла она от ножевых ранений — их было не менее шести. На ограбление это не похоже: убийца не стал забирать золотые серьги.