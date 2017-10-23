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09:37 (мск), источник: Губерния онлайн

Труп девушки с шестью ножевыми ранениями нашли на окраине Хабаровска

Предположительно, это тело жительницы Еврейской автономии, пропавшей без вести в середине октября.

Источник: Губерния онлайн

В пятницу вечером в Краснофлотском районе Хабаровска найдена убитой неизвестная девушка. Труп лежал на берегу затона у перешейка, который ведет на Заячий полуостров, сообщает портал «Губерния».

На вид девушке около 25−30 лет. Погибла она от ножевых ранений — их было не менее шести. На ограбление это не похоже: убийца не стал забирать золотые серьги.

По одной из версий, жертва — 29-летняя жительница ЕАО, которая пропала 15 октября в селе Ленинском. Давность смерти и точную ее причину установит эксперт. Сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

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