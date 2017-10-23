Пенсионерка из Омска полгода выполняла «магические задания» столичного экстрасенса

Полицейские Омска и Москвы совместно разыскивают «экстрасенса», который обманул 79-летнюю пенсионерку. «Маг» выудил у бабушки 155 тысяч рублей.

Как рассказывает УМВД по Омской области, полгода назад пожилая жительница Октябрьского округа смотрела телевизор. В программе она увидела бегущую строку с рекламой услуг некоего экстрасенса из Москвы. Старушка бросилась записывать телефон. Она очень переживала за своих родственников, которых преследовали беды, и хотела им помочь.

В дальнейшем пожилая омичка полгода общалась по телефону с мужчиной, который называл себя экстрасенсом. Подобно кураторам «Синего кита», он регулярно давал бабушке некие «магические задания». Пенсионерка выполняла их и отсылала почтовыми переводами деньги за услуги.

Обещанный экстрасенсом срок миновал, а магия так и не сработала. Столичный маг беседами подогревал в старушке надежду на чудо. Но наконец пенсионерка осознала: её обманули. Женщина отправилась в полицию писать заявление.