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09:49 (мск), источник: Om1.ru

Пенсионерка из Омска полгода выполняла «магические задания» столичного экстрасенса

Бабушка прозрела лишь тогда, когда осознала: 155 тысяч рублей ушли в никуда, а проблемы её родственников так и не исчезли.

Полицейские Омска и Москвы совместно разыскивают «экстрасенса», который обманул 79-летнюю пенсионерку. «Маг» выудил у бабушки 155 тысяч рублей.

Как рассказывает УМВД по Омской области, полгода назад пожилая жительница Октябрьского округа смотрела телевизор. В программе она увидела бегущую строку с рекламой услуг некоего экстрасенса из Москвы. Старушка бросилась записывать телефон. Она очень переживала за своих родственников, которых преследовали беды, и хотела им помочь.

В дальнейшем пожилая омичка полгода общалась по телефону с мужчиной, который называл себя экстрасенсом. Подобно кураторам «Синего кита», он регулярно давал бабушке некие «магические задания». Пенсионерка выполняла их и отсылала почтовыми переводами деньги за услуги.

Обещанный экстрасенсом срок миновал, а магия так и не сработала. Столичный маг беседами подогревал в старушке надежду на чудо. Но наконец пенсионерка осознала: её обманули. Женщина отправилась в полицию писать заявление.

В отношении «колдуна» возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас «экстрасенса» разыскивают омские оперативники совместно с московскими коллегами.

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Пенсионерка из Омска полгода выполняла «магические задания» столичного экстрасенса
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