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10:22 (мск), источник: РИА Крым

Трое детей пострадали в ДТП в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя — РИА Новости Крым. Пять человек, в том числе три ребенка, пострадали в ДТП с участием трех автомобилей на Ялтинском шоссе в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления ГИБДД.

Источник: РИА "Новости"

Как уточнили в ведомстве, автомобиль ВАЗ-2108 при выезде со второстепенной дроги не предоставил преимущество в движении Renault, который двигался по главной дороге со стороны Ялтинского шоссе, и врезался в него.

Двигавшийся в попутном направлении c Renault автомобиль Hyundai во избежание столкновения с французской иномаркой выехал на обочину и врезался в бетонный забор.

В результате ДТП пострадали трое детей (9, 11 и 15 лет) — пассажиры ВАЗа. У них медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, один из несовершеннолетних получил еще и перелом ключицы.

Также в аварии пострадали два пассажира Hyundai. У одного из них — перелом лодыжки, у другого — перелом пальца руки.

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