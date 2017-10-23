Трое детей пострадали в ДТП в Симферополе

Источник: РИА "Новости"

Как уточнили в ведомстве, автомобиль ВАЗ-2108 при выезде со второстепенной дроги не предоставил преимущество в движении Renault, который двигался по главной дороге со стороны Ялтинского шоссе, и врезался в него.

Двигавшийся в попутном направлении c Renault автомобиль Hyundai во избежание столкновения с французской иномаркой выехал на обочину и врезался в бетонный забор.

В результате ДТП пострадали трое детей (9, 11 и 15 лет) — пассажиры ВАЗа. У них медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, один из несовершеннолетних получил еще и перелом ключицы.