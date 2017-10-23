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09:54 (мск), источник: Nur.kz

Молодая девушка угнала автомобиль у своего приятеля в Костанайской области

22-летняя девушка угнала автомобиль Volksvagen Passat у своего приятеля в Лисаковске.

Источник: Nur.kz

Зачем она это сделала, объяснить молодая угонщица не смогла, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

«22 октября около четырех часов утра подозреваемая решила угнать автомобиль своего приятеля, с которым проводила тот вечер. Автомашина марки “Volksvagen Passat” находилась во дворе дома. Девушка взяла ключи и поехала кататься. Владелец автомашины, обнаружив пропажу, сообщил в полицию», — рассказали в пресс-службе.

Полицейские задержали угонщицу на кольцевой развязке улиц Горняков-Тобольская. Объяснить свой поступок девушка не смогла. Однако дала признательные показания.

22-летней жительнице Тарановского района предъявлено обвинение по статье 200 части 1 УК РК «Неправомерное завладение автотранспортом».

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