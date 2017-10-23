Молодая девушка угнала автомобиль у своего приятеля в Костанайской области

Источник: Nur.kz

Зачем она это сделала, объяснить молодая угонщица не смогла, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

«22 октября около четырех часов утра подозреваемая решила угнать автомобиль своего приятеля, с которым проводила тот вечер. Автомашина марки “Volksvagen Passat” находилась во дворе дома. Девушка взяла ключи и поехала кататься. Владелец автомашины, обнаружив пропажу, сообщил в полицию», — рассказали в пресс-службе.

Полицейские задержали угонщицу на кольцевой развязке улиц Горняков-Тобольская. Объяснить свой поступок девушка не смогла. Однако дала признательные показания.