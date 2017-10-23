В Самаре на ул. Ташкентской сошел с рельсов трамвай

В понедельник, 23 октября, около 08:00, в Самаре на улице Ташкентской, не доезжая улицы Тополей, трамвай сошел с рельсов, сообщает ряд СМИ со ссылкой на «ДТП Самара» ВК.

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С рельсов сошла задняя колесная пара второго вагона трамвая сцепки, следовавшего по маршруту № 21. По словам очевидцев в аварии никто не пострадал.