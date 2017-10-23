В Самаре на ул. Ташкентской сошел с рельсов трамвай
Последствия ДТП устранила аварийная бригада ТТУ.
Последствия ДТП устранила аварийная бригада ТТУ.
В понедельник, 23 октября, около 08:00, в Самаре на улице Ташкентской, не доезжая улицы Тополей, трамвай сошел с рельсов, сообщает ряд СМИ со ссылкой на «ДТП Самара» ВК.
С рельсов сошла задняя колесная пара второго вагона трамвая сцепки, следовавшего по маршруту № 21. По словам очевидцев в аварии никто не пострадал.
Для ликвидации последствий ДТП прибыла аварийная бригада «Трамвайно-троллейбусного управления». Трамвай подняли на рельсы, и вагон проследовал в депо. Причины происшествия с общественным транспортом выясняются.