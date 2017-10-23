В Красноярске обиженный преступник избил посадившего его опера

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего красноярца, который избил полицейского. Об этом сообщили в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

Инцидент произошел вечером 19 августа в отделе полиции № 2 МУ МВД России «Красноярское» (Октябрьский район). 25-летнего мужчину, которого уже осудили за укрывательство чужого преступления, привезли для каких-то следственных действий в дежурную часть. Там он увидел оперуполномоченного уголовного розыска, который сопровождал следствие.

«Высказав претензии и недовольства в его адрес по поводу проведенного следствия, он резко подбежал к полицейскому и попытался нанести ему удар ногой. Полицейский успел увернуться от удара, после чего между мужчинами завязалась борьба, в ходе которой подозреваемый причинил полицейскому телесные повреждения», — пояснили в следственном управлении.

После проверки, следователи возбудили в отношении драчливого мужчины уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Ему может грозить лишение свободы на 5 лет, либо крупный штраф.