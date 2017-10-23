В Красноярске обиженный преступник избил посадившего его опера
Полицейского 25-летний мужчина увидел в отделе полиции и решил отомстить за «неправильное» следствие.
Полицейского 25-летний мужчина увидел в отделе полиции и решил отомстить за «неправильное» следствие.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего красноярца, который избил полицейского. Об этом сообщили в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.
Инцидент произошел вечером 19 августа в отделе полиции № 2 МУ МВД России «Красноярское» (Октябрьский район). 25-летнего мужчину, которого уже осудили за укрывательство чужого преступления, привезли для
«Высказав претензии и недовольства в его адрес по поводу проведенного следствия, он резко подбежал к полицейскому и попытался нанести ему удар ногой. Полицейский успел увернуться от удара, после чего между мужчинами завязалась борьба, в ходе которой подозреваемый причинил полицейскому телесные повреждения», — пояснили в следственном управлении.
После проверки, следователи возбудили в отношении драчливого мужчины уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Ему может грозить лишение свободы на 5 лет, либо крупный штраф.
Напомним, в этом же отделе полиции в июле полицейские избили задержанного мужчину за то, что он нажимал кнопки на системе дактилоскопирования (аппарате для снятия отпечатков пальцев).