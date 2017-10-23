Ночью в Тетюшском районе заблудился 22-летний парень
Молодой человек вышел из села Федоровка в направлении города Тетюши, но не смог отыскать верную дорогу и потерялся.
Молодой человек вышел из села Федоровка в направлении города Тетюши, но не смог отыскать верную дорогу и потерялся.
(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). В Тетюшском районе в темное время суток заблудился 22-летний парень, сообщили ИА «Татар-информ» в
Накануне ночью на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что между селами Нармонка и Колунец заблудился молодой человек. Парень вышел из села Федоровка в направлении города Тетюши, но не смог отыскать верную дорогу и потерялся.
На поиски отправились сотрудники Тетюшского
Через несколько часов сотрудникам МЧС удалось обнаружить молодого человека между селами Удельное Нечасово и Колунец.