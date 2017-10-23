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10:30 (мск), источник: ИА Татар-информ

Ночью в Тетюшском районе заблудился 22-летний парень

Молодой человек вышел из села Федоровка в направлении города Тетюши, но не смог отыскать верную дорогу и потерялся.

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). В Тетюшском районе в темное время суток заблудился 22-летний парень, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне ночью на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что между селами Нармонка и Колунец заблудился молодой человек. Парень вышел из села Федоровка в направлении города Тетюши, но не смог отыскать верную дорогу и потерялся.

На поиски отправились сотрудники Тетюшского пожарно-спасательного гарнизона, полицейские и спасатели Буинского ЗПСО № 1.

Через несколько часов сотрудникам МЧС удалось обнаружить молодого человека между селами Удельное Нечасово и Колунец.

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