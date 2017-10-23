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10:33 (мск), источник: БЕЛТА

Девочка погибла в ДТП в Копыльском районе

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двенадцатилетняя девочка погибла в ДТП в Копыльском районе, сообщили БЕЛТА в МВД.

Источник: БЕЛТА

ДТП случилось вблизи деревни Филиповичи Копыльского района 22 октября около 15.50. Автомашина «Рено» под управлением 58-летнего мужчины опрокинулась на проезжей части. В результате водитель был помещен в больницу, а ехавшая с ним внучка 2005 года рождения погибла. Оба жители Солигорска.

В тот же день около 19.30 на 8-м км автодороги Заславль — Петришки — Радошковичи у д. Петришки водитель за рулем автомобиля ВИС ехал в сторону г. Заславля и сбил двигавшегося в попутном направлении человека на велосипеде. В результате ДТП неустановленный велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия.

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