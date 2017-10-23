В красноярском ТРЦ «Планета» погиб туруханский депутат
54-летний народный избранник и предприниматель умер в детском парке развлечений.
54-летний народный избранник и предприниматель умер в детском парке развлечений.
В детском парке развлечений в красноярском ТРЦ «Планета» погиб 54-летний депутат Туруханского района Сергей Попович. Эту информацию Newslab.ru подтвердили в районном совете депутатов.
По данным следователей, все произошло вечером 21 октября на третьем этаже
В настоящее время назначена
По данным системы «Контур. Фокус», погибший Сергей Попович числится учредителем и гендиректором трех компаний в Туруханском и