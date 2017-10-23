Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин назвал технологию, которая «страшнее ядерной бомбы»
Путин предложил россиянам платить за медицину
Экс-участник и продюсер группы AC/DC умер в возрасте 70 лет
Навальный прокомментировал решение Собчак пойти на выборы
Ирина Шейк в откровенном наряде пообедала с подругами (фото)
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
СМИ: в Киеве возмущены использованием русского языка в Белоруссии
СМИ: сенатор назвал Крым «исконно русской землей»
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Мнение: «кинжалы» США у границ РФ – акт бессильной злобы
СМИ: сенатор назвал Крым «исконно русской землей»
Кто арендует офисы в «Москва-Сити»
В Нью-Йорке продают остров за $125 млн
Фоторепортажи
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
10:43 (мск), источник: Newslab.ru

В красноярском ТРЦ «Планета» погиб туруханский депутат

54-летний народный избранник и предприниматель умер в детском парке развлечений.

Источник: РИА "Новости"

В детском парке развлечений в красноярском ТРЦ «Планета» погиб 54-летний депутат Туруханского района Сергей Попович. Эту информацию Newslab.ru подтвердили в районном совете депутатов.

По данным следователей, все произошло вечером 21 октября на третьем этаже торгово-развлекательного центра. «По предварительным данным, мужчина с женой и сыном пришел на батутный комплекс. Выполняя акробатические элементы, он пренебрег правилами безопасности и допустил падение на аттракционе, получив при этом перелом позвоночника. Работники комплекса оказали мужчине первую помощь и вызвали медиков, которые констатировали смерть», — рассказали в ГСУ СК по Красноярскому краю.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным системы «Контур. Фокус», погибший Сергей Попович числится учредителем и гендиректором трех компаний в Туруханском и Северо-Енисейском районах Красноярского края. В 2015 году он был избран депутатом Туруханского райсовета от «Единой России». Входил в состав комитетов по содействию предпринимательству, бюджету, образованию, молодежной политике, культуре и спорту.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Красноярске обиженный преступник избил посадившего его опера
Водитель уехал после ДТП с женщиной и ребенком
В РАН прогнозируют рекордный рост экономики России
Ядерные бомбардировщики США могут привести в боевую готовность
Минтруд опроверг повышение минимального трудового стажа
Финансисту Уильяму Браудеру аннулировали американскую визу
Семьи погибших военных 2 месяца спустя получили письма от Трампа
Российский сухогруз потерпел бедствие в Японии
Режиссера Джеймса Тобэка обвинили в домогательствах 38 девушек
Спорт
На «Зенит» наезжают. Обзор матча с ЦСКА В чемпионате России уже сегодня может смениться лидер — в случае победы над «Краснодаром» первую строчку займет «Локомотив»
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься» Звезда сериалов «Отличница», «Григорий Р.» и «Гоголь» Таисия Вилкова — о Владимире Машкове, откровенных сценах и назойливых поклонниках
Недвижимость
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь