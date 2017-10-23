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10:47 (мск), источник: РИАЦ

На юге Волгограда двух мужчин ограбили у супермаркета

Подозреваемые уже задержаны.

19 октября в полицию обратились двое жителей Красноармейского района 31 и 44 лет. Мужчина рассказали, что поздно вечером шли в супермаркет. По пути к ним обратились трое незнакомых парней с просьбой угостить сигаретой. Получив отказ, старший из подростков потребовал у мужчин деньги: одному из приятелей пришлось отдать хулиганам 600 рублей, другому под угрозой ножа — 2000 рублей и свою замшевую куртку.

Вскоре оперативники задержали подозреваемых в разбое — троих местных жителей в возрасте от 17 до 20 лет, один из которых уже был ранее судим. Молодые люди пояснили правоохранителям, что совершили грабеж, потому что им были нужны деньги.

— По данному факту возбуждены уголовные дела статьям «Грабеж» и «Разбой». Задержанным грозит от 5 наказание до 10 лет лишения свободы, соответственно, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

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