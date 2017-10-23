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15:40 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре задержали телефонных мошенников, действовавших по всей России

Ущерб, причиненный мошенниками жителям других регионов, превысил 500 тысяч рублей.

В октябре 2017 года к сотрудникам регионального уголовного розыска поступила оперативная информация о том, что жители Самары могут быть причастны к совершению серии мошенничеств на территории других регионов страны, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

На днях полученные оперативниками сведения подтвердились. В самарскую полицию обратилась жительница Томска. Женщина, продавец одного из торговых павильонов, сообщила, что была обманута неизвестным ей мужчиной, который позвонил в магазин и, представившись директором торговой точки, сначала попросил узнать, какова выручка на текущее время. Выяснив, что в кассе находится более 50 тысяч рублей, «директор» потребовал перевести деньги на указанный им абонентский номер. Потерпевшая предположила, что указанный номер телефона может быть зарегистрирован в Самарской области.

Аналогичное заявление поступило к самарским полицейским и от жительницы Новокузнецка, так же продавца продуктовой павильона, которая стала жертвой мошенников, действовавших по той же схеме.

При проверке информации полицейские выяснили, что звонки осуществлялись с территории Красноярского района Самарской области, и установили личности злоумышленников. Ими оказались жители Самары, 34-х лет и 21-го года. По данным полиции, старший из мошенников ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и освободился из мест лишения свободы в 2016 году. Второй злоумышленник ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадал. Оба были задержаны по месту их проживания. Один из них попытался скрыться, однако, благодаря слаженным действиям полицейских, попытка не увенчалась успехом. В ходе проведенного обыска в квартирах мужчин изъяты сотовые телефоны, более 30 сим-карт, несколько десятков банковских карт.

Мошенники действовали следующим образом: в интернете узнавали номера телефонов торговых павильонов и данные их директоров, затем звонили продавцам, и, представившись директором, требовали перевода денег. Общая сумма причиненного ущерба на сегодняшний день составила 500 тысяч рублей.

В отношении задержанных возбуждены два уголовных дела по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба» Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». По предварительным данным, «география» совершения преступлений довольно обширна: пострадавшими от действий злоумышленников могут являться жители многих регионов страны. В настоящее время полицейские продолжают устанавливать потерпевших от действий злоумышленников и выяснять все подробности случившегося. Ведется следствие.

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