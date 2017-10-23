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11:07 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Пять бань горели в Нижегородской области 22 октября

Пять бань горели в Нижегородской области 22 октября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, в результате «печных» пожаров от огня пострадали пять бань на общей площади 69 кв.метров. Пожары произошли в Дзержинске, Вачском, Бутурлинском районах, г. Володарске и Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Жертв и пострадавших нет. По предварительным данным, причиной пожаров стали нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей и дымоходов.

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