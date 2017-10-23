Пять бань горели в Нижегородской области 22 октября

Согласно информации, в результате «печных» пожаров от огня пострадали пять бань на общей площади 69 кв.метров. Пожары произошли в Дзержинске, Вачском, Бутурлинском районах, г. Володарске и Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Жертв и пострадавших нет. По предварительным данным, причиной пожаров стали нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей и дымоходов.