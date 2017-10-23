На Буюканах произошла цепная авария с участием 5 автомобилей
Сразу 5 автомобилей стали участниками цепной аварии, которая произошла сегодня на Буюканах.
Сразу 5 автомобилей стали участниками цепной аварии, которая произошла сегодня на Буюканах.
Виновником ДТП оказалась дорогая иномарка, водитель которой не успел вовремя затормозить.
Как сообщают свидетели аварии, 4 машины серьезно пострадали, при этом автомобиль виновника аварии остался с незначительными повреждениями.
Сотрудники полиции проводят расследование по поводу аварии.