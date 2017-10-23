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11:15 (мск), источник: Actualitati.md

На Буюканах произошла цепная авария с участием 5 автомобилей

Сразу 5 автомобилей стали участниками цепной аварии, которая произошла сегодня на Буюканах.

Источник: Actualitati.md

Виновником ДТП оказалась дорогая иномарка, водитель которой не успел вовремя затормозить.

Как сообщают свидетели аварии, 4 машины серьезно пострадали, при этом автомобиль виновника аварии остался с незначительными повреждениями.

Сотрудники полиции проводят расследование по поводу аварии.

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