Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Заявление Госдепа США вызвало недоумение Минобороны РФ
Путин предложил россиянам платить за медицину
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Навальный прокомментировал решение Собчак пойти на выборы
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Думаете, собаки корчат вам рожи? Да, вы правы!Группа ученых из университета Портсмута 19 октября опубликовала доклад, в котором рассказала, что собаки используют мимику, чтобы наладить контакт с человеком
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
СМИ: в Киеве возмущены использованием русского языка в Белоруссии
Новейшая БМП-3 РФ превосходит американские - СМИ
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Мнение: «кинжалы» США у границ РФ – акт бессильной злобы
СМИ: сенатор назвал Крым «исконно русской землей»
Кто арендует офисы в «Москва-Сити»
В Нью-Йорке продают остров за $125 млн
Фоторепортажи
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
10:59 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Енисейске рыбак незаконно выловил 2 тонны редкой рыбы

На мужчину завели уголовное дело.

В Енисейске в гараже у 45-летнего мужчины нашли две тонны рыбы осетровых пород, а также около 70 кг черной и красной икры. Рыбак незаконно ловил рыбу, занесенную в Красную книгу РФ. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Какой именно ущерб окружающей среде нанес браконьер, пока неизвестно. Точную сумму правоохранители назовут после проведенной экспертизы. При этом крупная находка будет уничтожена.

Отмечается, что на подозреваемого уже заведено уголовное дело по статье «незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов». За совершенное преступление мужчине грозит до 3-х лет тюрьмы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Москве согласовали тему Красноярского экономического форума-2018
В РАН прогнозируют рекордный рост экономики России
Ядерные бомбардировщики США могут привести в боевую готовность
Минтруд опроверг повышение минимального трудового стажа
Финансисту Уильяму Браудеру аннулировали американскую визу
Семьи погибших военных 2 месяца спустя получили письма от Трампа
Российский сухогруз потерпел бедствие в Японии
Режиссера Джеймса Тобэка обвинили в домогательствах 38 девушек
Спорт
На «Зенит» наезжают. Обзор матча с ЦСКА В чемпионате России уже сегодня может смениться лидер — в случае победы над «Краснодаром» первую строчку займет «Локомотив»
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься» Звезда сериалов «Отличница», «Григорий Р.» и «Гоголь» Таисия Вилкова — о Владимире Машкове, откровенных сценах и назойливых поклонниках
Недвижимость
Тверская улица станет пешеходной в новогодние праздники
Останкинская телебашня появится на почтовых марках
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь