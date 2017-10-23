В Енисейске рыбак незаконно выловил 2 тонны редкой рыбы

В Енисейске в гараже у 45-летнего мужчины нашли две тонны рыбы осетровых пород, а также около 70 кг черной и красной икры. Рыбак незаконно ловил рыбу, занесенную в Красную книгу РФ. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Какой именно ущерб окружающей среде нанес браконьер, пока неизвестно. Точную сумму правоохранители назовут после проведенной экспертизы. При этом крупная находка будет уничтожена.