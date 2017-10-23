В Енисейске рыбак незаконно выловил 2 тонны редкой рыбы
На мужчину завели уголовное дело.
На мужчину завели уголовное дело.
В Енисейске в гараже у 45-летнего мужчины нашли две тонны рыбы осетровых пород, а также около 70 кг черной и красной икры. Рыбак незаконно ловил рыбу, занесенную в Красную книгу РФ. Об этом сообщили в
Какой именно ущерб окружающей среде нанес браконьер, пока неизвестно. Точную сумму правоохранители назовут после проведенной экспертизы. При этом крупная находка будет уничтожена.
Отмечается, что на подозреваемого уже заведено уголовное дело по статье «незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов». За совершенное преступление мужчине грозит до 3-х лет тюрьмы.