Пограничники сделали заявление о выброшенной шхуне КНДР

Восемь из них вели незаконный промысел в российских территориальных водах, одно было задержано в исключительной экономической зоне. Маломерные суда, на каждом из которых находилось по 6−7 человек, оснащены средствами связи и навигации. На каждой запасы дизельного топлива и провианта были минимальными. Трюм одной из шхун был битком набит уже разделанным крабом-стригуном опилио, его вес составил порядка 1 тонны. Другие шхуны, как выяснилось, вели добычу кальмара. В настоящее время по данным фактам проводятся разбирательства, по окончании которых будет принято правовое решение.