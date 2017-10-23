Пограничники сделали заявление о выброшенной шхуне КНДР

Восемь из них вели незаконный промысел в российских территориальных водах, одно было задержано в исключительной экономической зоне. Маломерные суда, на каждом из которых находилось по 6−7 человек, оснащены средствами связи и навигации. На каждой запасы дизельного топлива и провианта были минимальными. Трюм одной из шхун был битком набит уже разделанным крабом-стригуном опилио, его вес составил порядка 1 тонны. Другие шхуны, как выяснилось, вели добычу кальмара. В настоящее время по данным фактам проводятся разбирательства, по окончании которых будет принято правовое решение.
Еще одну шхуну выбросило штормовым ветром на берег в районе поселка Дунай. Информация об этом появилась в СМИ региона уже в минувшие выходные. Судно попросту не смогло противостоять стихии и потому оказалось на российском берегу. Граждане сопредельного государства были задержаны сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю для проведения разбирательства. Учитывая форс-мажорные обстоятельства, северокорейские рыбаки уже в понедельник, 23 октября, возвращены на родину.