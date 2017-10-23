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11:01 (мск), источник: ДЕЙТА

Пограничники сделали заявление о выброшенной шхуне КНДР

Силами Береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в территориальном море Российский Федерации в минувшие выходные задержаны 9 маломерных плавсредств с гражданами КНДР на борту и незаконно добытыми водными биологическими ресурсами, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

Восемь из них вели незаконный промысел в российских территориальных водах, одно было задержано в исключительной экономической зоне. Маломерные суда, на каждом из которых находилось по 6−7 человек, оснащены средствами связи и навигации. На каждой запасы дизельного топлива и провианта были минимальными. Трюм одной из шхун был битком набит уже разделанным крабом-стригуном опилио, его вес составил порядка 1 тонны. Другие шхуны, как выяснилось, вели добычу кальмара. В настоящее время по данным фактам проводятся разбирательства, по окончании которых будет принято правовое решение.

Еще одну шхуну выбросило штормовым ветром на берег в районе поселка Дунай. Информация об этом появилась в СМИ региона уже в минувшие выходные. Судно попросту не смогло противостоять стихии и потому оказалось на российском берегу. Граждане сопредельного государства были задержаны сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю для проведения разбирательства. Учитывая форс-мажорные обстоятельства, северокорейские рыбаки уже в понедельник, 23 октября, возвращены на родину.

Виктор Бруевич.

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