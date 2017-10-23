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11:08 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Замглавы Администрации Нефтекамска подозревается в получении крупной взятки

В Башкирии возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере», сообщает пресс-служба СКР по РБ.

Утром 21 октября 2017 года заранее договорившись с местным жителем, заместитель главы Администрации Нефтекамска получил от него 175 тысяч рублей за оказание содействия в получении права на аренду земельного участка на территории города.

Мужчина сообщил о неправомерном предложении чиновника в правоохранительные органы. В ходе оперативного мероприятия злоумышленник был задержан, во время осмотра места происшествия изъяты 10 ёмкостей с декоративной кустарниковой растительностью.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

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