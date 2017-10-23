Тольяттинских медиков подозревают в заражении пациентки ВИЧ-инфекцией
В Тольятти возбудили уголовное дело по факту заражения пациентки больницы
В Тольятти возбудили уголовное дело по факту заражения пациентки больницы
В 2014 г. 59-летней женщине в тольяттинской городской больнице № 4 была проведена плановая операция на коленном суставе.
В феврале 2015 г. пациентка вновь обратилась в больницу с жалобами на боль в колене. При обследовании у нее было выявлено заражение
По версии следствия, заражение произошло во время операции через катетер пострадавшей при введении растворов лекарственных средств после проведения аналогичных манипуляций пациенту с установленным диагнозом «ВИЧ-инфекция» в результате несоблюдения медицинским персоналом правил использования перчаток и обработки рук.
«Данный вывод был сделан, исходя из сроков развития заболевания, анализа образцов крови пострадавшей и
Уголовное дело по ч. 4 ст. 122 УК РФ (заражение другого лица
По делу проводятся следственные действия, ход расследования находится на контроле прокуратуры района.