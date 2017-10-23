Тольяттинских медиков подозревают в заражении пациентки ВИЧ-инфекцией

В 2014 г. 59-летней женщине в тольяттинской городской больнице № 4 была проведена плановая операция на коленном суставе.

В феврале 2015 г. пациентка вновь обратилась в больницу с жалобами на боль в колене. При обследовании у нее было выявлено заражение ВИЧ-инфекцией.

По версии следствия, заражение произошло во время операции через катетер пострадавшей при введении растворов лекарственных средств после проведения аналогичных манипуляций пациенту с установленным диагнозом «ВИЧ-инфекция» в результате несоблюдения медицинским персоналом правил использования перчаток и обработки рук.

«Данный вывод был сделан, исходя из сроков развития заболевания, анализа образцов крови пострадавшей и ВИЧ-инфицированного пациента, находившегося также в день проведения операции в отделении анестезиологии-реанимации», — сообщает прокуратура.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 122 УК РФ (заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).