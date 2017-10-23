Доследственная проверка начата на Кубани по факту пропажи ребенка на соревнованиях

КРАСНОДАР, 23 октября. /ТАСС/. Следственные органы Краснодарского края начали доследственную проверку по факту пропажи ребенка на соревнованиях по ориентированию в окрестностях Горячего Ключа. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.

Информация о пропаже во время соревнований по спортивному ориентированию под Горячим Ключом двух детей поступила в воскресенье вечером. Позже спасатели обнаружили заблудившуюся девочку, поиски 12-летнего мальчика продолжаются.

«По данному факту Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по краю было организовано проведение доследственной проверки. На месте работают следователи и криминалисты следственного управления», — отмечается в сообщении СК.

Поиски ребенка ведут сотрудники МЧС, полицейские, казаки и волонтеры, всего привлечено более 150 человек.

По данным властей региона, ночью поиски осложнял дождь.

«Турниры по этому виду спорта проводятся в окрестностях курорта постоянно: ребята проходят контрольные точки с помощью карты и компаса. На маршрут дети отправились в районе обеда. 12-летний Алеша прошел первые четыре точки, а в 14:30 на пятую уже не вышел. Поиски ребенка начались незамедлительно. <…> Поиски велись и ночью, однако начавшийся к вечеру дождь усложнил работу спасателей», — сообщается на сайте администрации города.

Как отмечается в сообщении, ребенок приехал на соревнования из города Туапсе с тетей и одноклассниками.