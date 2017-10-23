Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Заявление Госдепа США вызвало недоумение Минобороны РФ
5 фактов о пользе сыра
Экс-участник и продюсер группы AC/DC умер в возрасте 70 лет
Почему американцам разонравился российский корабль
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Думаете, собаки корчат вам рожи? Да, вы правы!Группа ученых из университета Портсмута 19 октября опубликовала доклад, в котором рассказала, что собаки используют мимику, чтобы наладить контакт с человеком
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
СМИ: в Киеве возмущены использованием русского языка в Белоруссии
Новейшая БМП-3 РФ превосходит американские - СМИ
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
Мнение: «кинжалы» США у границ РФ – акт бессильной злобы
СМИ: сенатор назвал Крым «исконно русской землей»
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
11:06 (мск), источник: ТАСС

Доследственная проверка начата на Кубани по факту пропажи ребенка на соревнованиях

Поиски ребенка ведут сотрудники МЧС, полицейские, казаки и волонтеры.

КРАСНОДАР, 23 октября. /ТАСС/. Следственные органы Краснодарского края начали доследственную проверку по факту пропажи ребенка на соревнованиях по ориентированию в окрестностях Горячего Ключа. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.

Информация о пропаже во время соревнований по спортивному ориентированию под Горячим Ключом двух детей поступила в воскресенье вечером. Позже спасатели обнаружили заблудившуюся девочку, поиски 12-летнего мальчика продолжаются.

«По данному факту Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по краю было организовано проведение доследственной проверки. На месте работают следователи и криминалисты следственного управления», — отмечается в сообщении СК.

Поиски ребенка ведут сотрудники МЧС, полицейские, казаки и волонтеры, всего привлечено более 150 человек.

По данным властей региона, ночью поиски осложнял дождь.

«Турниры по этому виду спорта проводятся в окрестностях курорта постоянно: ребята проходят контрольные точки с помощью карты и компаса. На маршрут дети отправились в районе обеда. 12-летний Алеша прошел первые четыре точки, а в 14:30 на пятую уже не вышел. Поиски ребенка начались незамедлительно. <…> Поиски велись и ночью, однако начавшийся к вечеру дождь усложнил работу спасателей», — сообщается на сайте администрации города.

Как отмечается в сообщении, ребенок приехал на соревнования из города Туапсе с тетей и одноклассниками.

В настоящее время проверяется местность, скоростная «Ласточка», проходившая утром через Горячий Ключ (предполагается, что ребенок мог попасть в поезд и уехать домой). Линейная полиция собирает сводки по линии РЖД о людях, которые были замечены машинистами в окрестностях железнодорожных путей, проверяются строения на учебных полигонах военных, где ребенок мог укрыться от дождя.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 США аннулировали визу заочно осужденного в РФ Уильяма Браудера
Минтруд: увеличение стажа для получения пенсии не обсуждаются
В РАН прогнозируют рекордный рост экономики России
Ядерные бомбардировщики США могут привести в боевую готовность
Минтруд опроверг повышение минимального трудового стажа
Финансисту Уильяму Браудеру аннулировали американскую визу
Семьи погибших военных 2 месяца спустя получили письма от Трампа
Российский сухогруз потерпел бедствие в Японии
Режиссера Джеймса Тобэка обвинили в домогательствах 38 девушек
Спорт
На «Зенит» наезжают. Обзор матча с ЦСКА В чемпионате России уже сегодня может смениться лидер — в случае победы над «Краснодаром» первую строчку займет «Локомотив»
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься» Звезда сериалов «Отличница», «Григорий Р.» и «Гоголь» Таисия Вилкова — о Владимире Машкове, откровенных сценах и назойливых поклонниках
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
За три года цены на дачи просели на четверть
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь