Смерть мужчины в вытрезвителе Астаны прокомментировали в ДВД

Согласно представленной информации, 15 марта 2017 года около 3:00 часов ночи на канал «102» Центра оперативного управления ДВД от жителей Астаны поступило сообщение о неизвестном, который во дворе дома по проспекту Б. Момышұлы разбивает фары припаркованных автомашин. Затем прибывшие на место вызова сотрудники экипажа дорожно-патрульной полиции Местной полицейской службы доставили, находившегося в нетрезвом состоянии, 29-летнего гражданина Николая Кривенко в ЦМСР Астаны.



По этому факту в отношении Николая Кривенко было начато досудебное расследование по ст. 293 Уголовного кодекса РК (хулиганство).



Находясь в помещении ЦМСР, доставленный вел себя агрессивно и оказывал физическое сопротивление и неповиновение работникам медицинского центра. Для усмирения Николая Кривенко сотрудник полка дорожно-патрульной полиции МПС и работники ЦМСР применили физическую силу, нанеся телесные повреждения. Николай Кривенко скончался в помещении медцентра.



«Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 362 УК РК (превышение власти или должностных полномочий) и ч. 3 ст. 106 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Были назначены соответствующие экспертизы», — говорится в пресс-релизе ДВД.



В тот же день управлением собственной безопасности ДВД Астаны младший сержант полиции, который применил физическую силу, был водворен в изолятор временного содержания и в последующем взят под стражу. Также были задержаны работники ЦМСР Астаны.



К настоящему времени уголовные дела были расследованы специальным прокурором прокуратуры Астаны и направлены в суд для принятия окончательного решения.