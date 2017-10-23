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12:20 (мск), источник: Kazinform

Смерть мужчины в вытрезвителе Астаны прокомментировали в ДВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Астане в суд направлены уголовные дела в отношении сотрудника полиции и работников Центра медико-социальной реабилитации (ЦМСР) по факту смерти 29-летнего Николая Кривенко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел столицы.

Согласно представленной информации, 15 марта 2017 года около 3:00 часов ночи на канал «102» Центра оперативного управления ДВД от жителей Астаны поступило сообщение о неизвестном, который во дворе дома по проспекту Б. Момышұлы разбивает фары припаркованных автомашин. Затем прибывшие на место вызова сотрудники экипажа дорожно-патрульной полиции Местной полицейской службы доставили, находившегося в нетрезвом состоянии, 29-летнего гражданина Николая Кривенко в ЦМСР Астаны.

По этому факту в отношении Николая Кривенко было начато досудебное расследование по ст. 293 Уголовного кодекса РК (хулиганство).

Находясь в помещении ЦМСР, доставленный вел себя агрессивно и оказывал физическое сопротивление и неповиновение работникам медицинского центра. Для усмирения Николая Кривенко сотрудник полка дорожно-патрульной полиции МПС и работники ЦМСР применили физическую силу, нанеся телесные повреждения. Николай Кривенко скончался в помещении медцентра.

«Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 362 УК РК (превышение власти или должностных полномочий) и ч. 3 ст. 106 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Были назначены соответствующие экспертизы», — говорится в пресс-релизе ДВД.

В тот же день управлением собственной безопасности ДВД Астаны младший сержант полиции, который применил физическую силу, был водворен в изолятор временного содержания и в последующем взят под стражу. Также были задержаны работники ЦМСР Астаны.

К настоящему времени уголовные дела были расследованы специальным прокурором прокуратуры Астаны и направлены в суд для принятия окончательного решения.

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 Смерть мужчины в вытрезвителе Астаны прокомментировали в ДВД
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