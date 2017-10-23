Татарстанец за рулем микроавтобуса вылетел с девятиметрового моста в Башкирии
В салоне транспортного средства находились пять человек, из них трем потребовалась медицинская помощь.
В салоне транспортного средства находились пять человек, из них трем потребовалась медицинская помощь.
(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). В Благоварском районе Башкирии житель Татарстана вылетел на микроавтобусе с девятиметрового моста, сообщает БСТ.
Сегодня утром на 1378-м километре трассы Самара — Челябинск «Тойота Хиас» выехала на встречку, пробила дорожное ограждение и упала с моста высотой девять метров.
По предварительным данным, 23-летний водитель не справился с управлением. В салоне иномарки на момент аварии находились пять человек. Трем пассажирам потребовалась медицинская помощь. Подробности ДТП уточняются.