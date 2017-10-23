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12:31 (мск), источник: ИА Татар-информ

Татарстанец за рулем микроавтобуса вылетел с девятиметрового моста в Башкирии

В салоне транспортного средства находились пять человек, из них трем потребовалась медицинская помощь.

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). В Благоварском районе Башкирии житель Татарстана вылетел на микроавтобусе с девятиметрового моста, сообщает БСТ.

Сегодня утром на 1378-м километре трассы Самара — Челябинск «Тойота Хиас» выехала на встречку, пробила дорожное ограждение и упала с моста высотой девять метров.

По предварительным данным, 23-летний водитель не справился с управлением. В салоне иномарки на момент аварии находились пять человек. Трем пассажирам потребовалась медицинская помощь. Подробности ДТП уточняются.

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