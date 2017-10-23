Жителю Краснодара дали полгода колонии за ложное сообщение о бомбе в ТЦ

В суде установили, что 35-летний Сергей Воронцов у себя дома на улице Тургенева позвонил на линию экстренной помощи112 и сообщил ложную информацию о заложенном взрывном устройстве в здании ТРЦ «Галерея-Краснодар». Во время проверки информация не подтвердилась. В августе Ленинский районный суд вынес Воронцову приговор — полгода лишения свободы в колонии-поселении, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.