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12:52 (мск), источник: ЮГА.ру

Жителю Краснодара дали полгода колонии за ложное сообщение о бомбе в ТЦ

В Краснодаре вступил в силу приговор местного жителя, которого судили за ложное сообщение о теракте.

В суде установили, что 35-летний Сергей Воронцов у себя дома на улице Тургенева позвонил на линию экстренной помощи112 и сообщил ложную информацию о заложенном взрывном устройстве в здании ТРЦ «Галерея-Краснодар». Во время проверки информация не подтвердилась. В августе Ленинский районный суд вынес Воронцову приговор — полгода лишения свободы в колонии-поселении, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Воронцов не согласился с приговором и обжаловал его. Апелляционная инстанция судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда оставила приговор без изменения. Суд также удовлетворил иск прокуратуры о взыскании затрат, понесенных оперативными службами правоохранительных органов.

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