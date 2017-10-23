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11:58 (мск), источник: УралПолит.ру

Росгвардия задержала закладчика наркотиков в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября, ИА УралПолит.Ru. Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в устройстве тайников для наркотиков в Екатеринбурге.

«…При патрулировании района… группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии заметила молодого человека, который при виде сотрудников… бросился бежать, говорится в сообщении Росгвардии на страничке группы «Росгвардия Урала» в социальной сети «ВКонтакте».

Стражи правопорядка задержали убегавшего для проверки документов. Им оказался местный житель 1993 года рождения, — говорится в сообщении.

Задержанный признался, что при себе имеет 30 пакетов с наркотиками, а так же то, что он сделал около 19 закладок на территории города.

Во время загрузки произошла ошибка.

Задержанный для дальнейшего разбирательства был доставлен в дежурную часть отдела полиции, где в присутствии понятых следственно-оперативной группой МВД у него были изъяты 34 свертка с веществом белого цвета в виде кристаллов.

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