Росгвардия задержала закладчика наркотиков в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября, ИА УралПолит.Ru. Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в устройстве тайников для наркотиков в Екатеринбурге.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября, ИА УралПолит.Ru. Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в устройстве тайников для наркотиков в Екатеринбурге.
«…При патрулировании района… группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии заметила молодого человека, который при виде сотрудников… бросился бежать, говорится в сообщении Росгвардии на страничке группы «Росгвардия Урала» в социальной сети «ВКонтакте».
Стражи правопорядка задержали убегавшего для проверки документов. Им оказался местный житель 1993 года рождения, — говорится в сообщении.
Задержанный признался, что при себе имеет 30 пакетов с наркотиками, а так же то, что он сделал около 19 закладок на территории города.
Задержанный для дальнейшего разбирательства был доставлен в дежурную часть отдела полиции, где в присутствии понятых