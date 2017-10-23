Росгвардия задержала закладчика наркотиков в Екатеринбурге

«…При патрулировании района… группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии заметила молодого человека, который при виде сотрудников… бросился бежать, говорится в сообщении Росгвардии на страничке группы «Росгвардия Урала» в социальной сети «ВКонтакте».

Стражи правопорядка задержали убегавшего для проверки документов. Им оказался местный житель 1993 года рождения, — говорится в сообщении.

Задержанный признался, что при себе имеет 30 пакетов с наркотиками, а так же то, что он сделал около 19 закладок на территории города.

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