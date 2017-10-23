Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Смерть Марьянова заставила Минздрав поменять работу «скорой»
Тарасова назвала кошмарным выступление лучшего фигуриста РФ
Навальный прокомментировал решение Собчак пойти на выборы
Сын Трампа опубликовал его фотографию в образе супермена
Думаете, собаки корчат вам рожи? Да, вы правы!Группа ученых из университета Портсмута 19 октября опубликовала доклад, в котором рассказала, что собаки используют мимику, чтобы наладить контакт с человеком
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
СМИ: в Киеве возмущены использованием русского языка в Белоруссии
СМИ: сенатор назвал Крым «исконно русской землей»
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
СМИ: Порошенко рассказал о «реальной цели» митинга у Рады
Мнение: войска США у границ РФ – бессильная злоба
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
11:51 (мск), источник: VN.ru

Голодный водитель устроил ДТП в Новосибирске

Голод водителя «Лады» привел к жесткому столкновению на Гусинобродском шоссе — мужчина, жаждущий шаурмы, безуспешно попытался проскочить перед встречным автомобилем.

ДТП произошло 23 октября в 14.10 напротив гипермаркета «Лента». ВАЗ-2110 двигался со стороны улицы Волочаевской, Hyundai Solaris — навстречу со стороны улицы Доватора, сообщает «Автоспас».

Водитель «десятки» пояснил, что очень захотел есть и решил повернуть налево в сторону киоска с шаурмой. В итоге он попытался проскочить перед иномаркой, но маневр не удался — автомобили столкнулись и отлетели в сторону тротуара на металлическое ограждение.

В результате аварии в Solaris сработали подушки безопасности, водитель ударилась о них грудью. Пассажир ВАЗ получил травму головы. На место прибыла «Скорая помощь», но от помощи медиков все участники аварии отказались.

«Поел мужик шаурмы, называется», — отреагировали в комментариях подписчики паблика «Автоспас».

Этим летом Nissan Almera скрылась от своего водителя, остановившегося покушать беляшей, и проехала самостоятельно более 100 метров, в итоге врезавшись в Mercedes. Управлявший «немцем» мужчина очень удивился, когда увидел, что в салоне Nissan никого не было.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Мэрию Новосибирска заставят бороться с терроризмом
В РАН прогнозируют рекордный рост экономики России
Ядерные бомбардировщики США могут привести в боевую готовность
Минтруд опроверг повышение минимального трудового стажа
Финансисту Уильяму Браудеру аннулировали американскую визу
На Байконуре начались антитеррористические учения
Феминистки раскритиковали термин «беременный человек»
Илья Резник написал молитву Николаю II
Спорт
Мбаппе — обладатель Golden Boy-2017 По итогам опроса журналистов из ведущих европейских СМИ, француз опередил форварда «Барселоны» Усмана Дембеле и нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься» Звезда сериалов «Отличница», «Григорий Р.» и «Гоголь» Таисия Вилкова — о Владимире Машкове, откровенных сценах и назойливых поклонниках
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь