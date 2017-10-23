Голодный водитель устроил ДТП в Новосибирске

ДТП произошло 23 октября в 14.10 напротив гипермаркета «Лента». ВАЗ-2110 двигался со стороны улицы Волочаевской, Hyundai Solaris — навстречу со стороны улицы Доватора, сообщает «Автоспас».

Водитель «десятки» пояснил, что очень захотел есть и решил повернуть налево в сторону киоска с шаурмой. В итоге он попытался проскочить перед иномаркой, но маневр не удался — автомобили столкнулись и отлетели в сторону тротуара на металлическое ограждение.

В результате аварии в Solaris сработали подушки безопасности, водитель ударилась о них грудью. Пассажир ВАЗ получил травму головы. На место прибыла «Скорая помощь», но от помощи медиков все участники аварии отказались.

«Поел мужик шаурмы, называется», — отреагировали в комментариях подписчики паблика «Автоспас».