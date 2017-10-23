В Витебске соцработник отобрала у воровки добычу, выследила и сдала милиции

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Дама, как оказалось, успела провести в жилище обыск и конфисковать бабушкины сбережения — около трех тысяч долларов и 365 евро. Но вынести деньги ей не удалось — бдительная помощница потребовала показать, что визитерша прячет в руках за спиной. Выронив купюры, незнакомка убежала. Подробностями криминальной истории о том, как соцработнику удалось выйти на след преступницы, поделилась официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова:

— Через несколько дней на одной из улиц города наша активистка обратила внимание на прохожую, которая внимательно осматривала частные дома. Женщина явно вела себя подозрительно, а потому соцработник решила за ней проследить. Тем более что знала об участившихся кражах во дворах пенсионеров. И хотя подозреваемая была одета в другую одежду, ее походка показалась знакомой. Преследуя предполагаемого вора, соцработник вызвала милицию.