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12:11 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Витебске соцработник отобрала у воровки добычу, выследила и сдала милиции

Утром сотрудница управления соцзащиты Октябрьского района Витебска по обыкновению заглянула к своей подопечной — одинокой престарелой бабушке. Пока обе занимались делами, в частный дом незаметно пробралась незнакомка. Незваную гостью застукали уже на выходе.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Дама, как оказалось, успела провести в жилище обыск и конфисковать бабушкины сбережения — около трех тысяч долларов и 365 евро. Но вынести деньги ей не удалось — бдительная помощница потребовала показать, что визитерша прячет в руках за спиной. Выронив купюры, незнакомка убежала. Подробностями криминальной истории о том, как соцработнику удалось выйти на след преступницы, поделилась официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова:

— Через несколько дней на одной из улиц города наша активистка обратила внимание на прохожую, которая внимательно осматривала частные дома. Женщина явно вела себя подозрительно, а потому соцработник решила за ней проследить. Тем более что знала об участившихся кражах во дворах пенсионеров. И хотя подозреваемая была одета в другую одежду, ее походка показалась знакомой. Преследуя предполагаемого вора, соцработник вызвала милицию.

Задержанной оказалась старая знакомая — именно она пыталась обокрасть подопечную старушку. Ранее 28-летняя уроженка Витебска уже была неоднократно судима за аналогичные преступления, отбывала реальный срок наказания в колонии. Теперь ждет очередного суда, ее могут осудить на срок до 7 лет.

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