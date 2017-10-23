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11:54 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове консультант по борьбе с наркозависимостью торговал героином

Полицией была задержана криминальная группировка, которая промышляла торговлей наркотиков в особо крупных размерах.

Источник: Actualitati.md

В ходе расследования выяснилось, что группировка состояла из 5 соучастников. Запрещенные вещества они сбывали на черном рынке в Бельцах. В частности, сообщается, что подельники торговали героином и марихуаной.

Возраст задержанных колеблется от 20 до 52 лет и ранее они были судимы за схожие преступления.

Более того, сообщается, что один из задержанных работает в НПО, направленность которой — борьба с наркотиками и помощь наркозависимым.

Задержанным грозит лишения свободы сроком до 15 лет.

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