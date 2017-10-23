Под Миассом перевернулась легковушка — трое пострадавших
Все госпитализированы.
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Все госпитализированы.
Ранним утром 23 октября на 22-м километре трассы Миасс — Златоуст вылетела с дороги и перевернулась Lada Granta. По предварительным данным, 24-летний водитель на изгибе дороги не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением.
Пострадали трое пассажиров легковушки — молодые люди 23 и 26 лет. Они госпитализированы с различными травмами, сообщила «Уралинформбюро» инспектор по пропаганде ГИБДД Миасса Дарья Лунева.