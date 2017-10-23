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12:09 (мск), источник: Om1.ru

К умирающему жителю Омской области не хотела ехать «скорая помощь»

Машина экстренной помощи оказалась не на ходу и без бензина, поэтому пациенту пришлось оплатить расходы на топливо.

Вопиющая ситуация с медицинской помощью в Колосовском районе. Омичка Елена Перфильева разместила в паблике «ЧП Омск» возмущенный пост касаемо работы медиков.

Со слов горожанки, ее отцу, живущему в деревне Кутырлы, срочно понадобилась медпомощь. У пожилого мужчины открылось внутреннее кровотечение, необходима немедленная госпитализация. Однако сельчанина отказались забрать на «скорой помощи», поскольку машина была сломана, а бензин в баке отсутствовал. В ответ на вызов растерянным жителям района предложили оплатить топливо, если они хотят попасть в больницу.

«Так вот, обратившись за медпомощью, нам ответили, что единственная машина скорой помощи находится в неисправном состоянии и вообще нет бензина!!! И если вам так нужно — заплатите за бензин, если нет денег — ваши проблемы! Что это такое? Люди, что с вами происходит?», — негодует омичка.

Однако и в больнице мужчину не ждал должный уход. Как утверждает дочь пациента, в медучреждении нет медикаментов, инвентаря и врачей.

«В безобразном состоянии медицина в сёлах! Полный беспредел! Наплевательское отношение к пожилым людям и даже к детям!», — эмоционально закончила свою жалобу в соцсетях омичка.

Пользователи сети посоветовали женщине писать жалобы не в соцсетях, а в Минздрав. В Министерстве здравоохранения порталу Om1.ru пообещали дать комментарий позже.

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