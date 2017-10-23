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12:12 (мск), источник: Sputnik.by

Интерпол доставил в Беларусь бизнесмена, находившегося в розыске год

Белорусского бизнесмена, который нелегально занимался строительством в Беларуси, экстрадировали из Хорватии на родину, сообщили в министерстве внутренних дел.

Источник: Sputnik.by

Мужчина находился в международном розыске в 2016 года. Его искали по инициативе органов финансовых расследований, он обвиняется в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности в сфере строительства. Задержали бизнесмена в августе 2017 при пересечении хорватской границы. В Минск 19 октября его доставили сотрудники НЦБ Интерпола и управления надзорно-исполнительной деятельности МВД.

Как рассказали в Национальном центрального бюро Интерпола в Беларуси, свой бизнес фигурант вел без соответствующей регистрации. В результате сумел нелегально получить доход в размере около миллиона долларов США.

Если его вина будет доказана, то мужчине может грозить лишение свободы сроком до пяти лет.

Это уже 11-я экстрадиция в Беларусь с начала года.

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