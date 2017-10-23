Интерпол доставил в Беларусь бизнесмена, находившегося в розыске год

Источник: Sputnik.by

Мужчина находился в международном розыске в 2016 года. Его искали по инициативе органов финансовых расследований, он обвиняется в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности в сфере строительства. Задержали бизнесмена в августе 2017 при пересечении хорватской границы. В Минск 19 октября его доставили сотрудники НЦБ Интерпола и управления надзорно-исполнительной деятельности МВД.

Как рассказали в Национальном центрального бюро Интерпола в Беларуси, свой бизнес фигурант вел без соответствующей регистрации. В результате сумел нелегально получить доход в размере около миллиона долларов США.

Если его вина будет доказана, то мужчине может грозить лишение свободы сроком до пяти лет.

Это уже 11-я экстрадиция в Беларусь с начала года.