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12:14 (мск), источник: БЕЛТА

Еще двух отравившихся в Борисове женщин перевели в отделение токсикологии минской БСМП

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще двух отравившихся в Борисове женщин перевели в отделение токсикологии минской БСМП, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

В Городской клинической больнице скорой медицинской помощи Минска проходят лечение три наиболее тяжелые пациентки, которые были переведены из Борисова. Одна из женщин с прошлой недели находится в отделении токсикологии, другие были в реанимации. По последней информации, двух последних также перевели в отделение токсикологии.

Состояние трех отравившихся в Борисове женщин по-прежнему тяжелое’Из трех пациенток, которые находятся в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи Минска, одна в отделении токсикологии, состояние тяжелое стабильное. Две другие пациентки в реанимации — их состояние также тяжелое стабильное, — отметили в пресс-службе.

«Угрозы для жизни пациенток сейчас нет, но состояние по-прежнему остается тяжелым», — отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, днем 14 октября из предприятия, занимающегося производством продуктов из рыбы, в учреждение здравоохранения Борисова были доставлены несколько женщин с различными степенями химических ожогов. Пять женщин выпили неизвестную жидкость, после чего почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью. Госпитализированы они были в Борисовскую центральную больницу. Пациенток осмотрели специалисты областного и республиканского центров экстренной медицинской помощи под руководством главного токсиколога Минздрава. Учитывая тяжесть состояния, трех пациенток перевели в больницу скорой медпомощи Минска.

Обстоятельства отравления устанавливают борисовские следователи. Задержана работница предприятия. Следственно-оперативной группой изъяты бутылка и иные вещественные доказательства, которые направлены в лаборатории Государственного комитета судебных экспертиз для проведения экспертных исследований, в том числе на предмет отравляющих веществ.

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