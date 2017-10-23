Еще двух отравившихся в Борисове женщин перевели в отделение токсикологии минской БСМП

В Городской клинической больнице скорой медицинской помощи Минска проходят лечение три наиболее тяжелые пациентки, которые были переведены из Борисова. Одна из женщин с прошлой недели находится в отделении токсикологии, другие были в реанимации. По последней информации, двух последних также перевели в отделение токсикологии.

Состояние трех отравившихся в Борисове женщин по-прежнему тяжелое’Из трех пациенток, которые находятся в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи Минска, одна в отделении токсикологии, состояние тяжелое стабильное. Две другие пациентки в реанимации — их состояние также тяжелое стабильное, — отметили в пресс-службе.

«Угрозы для жизни пациенток сейчас нет, но состояние по-прежнему остается тяжелым», — отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, днем 14 октября из предприятия, занимающегося производством продуктов из рыбы, в учреждение здравоохранения Борисова были доставлены несколько женщин с различными степенями химических ожогов. Пять женщин выпили неизвестную жидкость, после чего почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью. Госпитализированы они были в Борисовскую центральную больницу. Пациенток осмотрели специалисты областного и республиканского центров экстренной медицинской помощи под руководством главного токсиколога Минздрава. Учитывая тяжесть состояния, трех пациенток перевели в больницу скорой медпомощи Минска.