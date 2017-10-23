Под Воронежем предъявили обвинение подозреваемому в убийстве одноклассницы

Тело школьницы с признаками насильственной смерти было найдено вечером 11 октября в лесополосе, расположенной между улицами Школьная и Садовая в селе Большая Казинка Павловского района. Рядом с девочкой находился чехол от ее мобильного телефона, но самого телефона не было. Следствие возбудило уголовное дело по статьям «убийство, сопряженное с разбоем» и «разбой». Санкции данных статей предусматривают до 20 лет лишения свободы. По подозрению в убийстве был задержан 14-летний одноклассник погибшей девочки. Суд заключил его под стражу на два месяца.