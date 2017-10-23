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12:05 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Инцидент в нижегородском клубе MILO можно расценивать как мелкое хулиганство, — полиция

Инцидент в нижегородском клубе MILO Concert Hall (ул. Родионова, 4) можно расценивать как мелкое хулиганство. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в УМВД России по Нижнему Новгороду 23 октября 2017 года.

Ряд СМИ со ссылкой на социальные сети 22 октября сообщили о том, что в ночном клубе MILO пара посетителей (девушка и парень) совершили прилюдный половой акт. Видео произошедшего появилось в сети. Как сообщили НИА «Нижний Новгород» в полиции, проверка по данному факту не проводится, поскольку не было соответствующего обращения.

«Без обращений мы проверку не проводим, поскольку такое деяние расценивается как мелкое хулиганство. Если бы были оскорблены чьи-то чувства, тогда другое дело, но все равно здесь может иметь место только административное наказание», — отметил собеседник агентства.

Информации о том, что девушка якобы является несовершеннолетней, в полицию также не поступало. Как сообщает Нижегородская академия МВД, ими в настоящее время проводится проверка по факту размещенного видеоролика. В случае подтверждения участия слушателя академии в данном инциденте он будет отчислен из образовательного учреждения, а материалы предварительной проверки будут направлены в компетентный орган для принятия решения о дальнейшем прохождении им службы в органах внутренних дел.

СПРАВКА

MILO Concert Hall (ООО «Мило Клуб») находится в Нижнем Новгороде, зарегистрирован в 2011 году. Уставный капитал 10 тысяч рублей. Генеральный директор Михаил Маркевич. Учредители Михаил Маркевич (20%), Владимир Панов (80%, находятся в доверительном управлении Маркевича).

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