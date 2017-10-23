Инцидент в нижегородском клубе MILO можно расценивать как мелкое хулиганство, — полиция

Ряд СМИ со ссылкой на социальные сети 22 октября сообщили о том, что в ночном клубе MILO пара посетителей (девушка и парень) совершили прилюдный половой акт. Видео произошедшего появилось в сети. Как сообщили НИА «Нижний Новгород» в полиции, проверка по данному факту не проводится, поскольку не было соответствующего обращения.

«Без обращений мы проверку не проводим, поскольку такое деяние расценивается как мелкое хулиганство. Если бы были оскорблены чьи-то чувства, тогда другое дело, но все равно здесь может иметь место только административное наказание», — отметил собеседник агентства.

Информации о том, что девушка якобы является несовершеннолетней, в полицию также не поступало. Как сообщает Нижегородская академия МВД, ими в настоящее время проводится проверка по факту размещенного видеоролика. В случае подтверждения участия слушателя академии в данном инциденте он будет отчислен из образовательного учреждения, а материалы предварительной проверки будут направлены в компетентный орган для принятия решения о дальнейшем прохождении им службы в органах внутренних дел.

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