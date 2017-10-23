В Красноярском крае изъяли рекордную партию черной икры

Источник: РИА Новости

«Сотрудникам полиции в Енисейском районе удалось задержать рекордную за десять лет партию черной икры. Ее вес составил 60 килограммов, и еще семь килограммов было изъято красной икры. Подозреваемый мужчина задержан», — сказал Юрченко.

В ведомстве сообщили, что у подозреваемого обнаружены две тонны рыбы осетровых пород. В данный момент проводится экспертиза, устанавливается ущерб.