В Индии погиб парапланерист из Екатеринбурга

«В четверг, 19 октября, в Индии на параплане разбился наш друг Николай Р. Учились в параллельных группах на президентской программе. Необычайно позитивный человек, всегда было приятно с ним пообщаться, умный, отзывчивый, теперь его с нами нет. Пусть земля тебе, Коля, будет пухом, соболезнования родным», — сообщил Беззуб.

Информация о трагедии также появилась на форуме парапланеристов. По их данным, все произошло, когда парапланерист возвращался из Дармсалы (город в Индии, прим.) в деревню Бир, «парапланерную столицу Индии» и мекку всех парапланеристов.

«Первоначально инфу передали крымчане и какой-то англичанин. Что произошло точно никто не знает. Инфа от других пилотов была: “Пилот лежит, не двигается”. Очевидно, он стал возвращаться из Драмсалы высокими горами и упал где-то на хребте», — сообщил один из пользователей форума, в настоящее время находящийся в Индии.