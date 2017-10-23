В Индии погиб парапланерист из Екатеринбурга
В Индии погиб парапланерист из Екатеринбурга Николай Р. О трагедии на своей странице в Facebook сообщил его друг Алексей Беззуб, передает корреспондент Накануне.RU.
В Индии погиб парапланерист из Екатеринбурга Николай Р. О трагедии на своей странице в Facebook сообщил его друг Алексей Беззуб, передает корреспондент Накануне.RU.
«В четверг, 19 октября, в Индии на параплане разбился наш друг Николай Р. Учились в параллельных группах на президентской программе. Необычайно позитивный человек, всегда было приятно с ним пообщаться, умный, отзывчивый, теперь его с нами нет. Пусть земля тебе, Коля, будет пухом, соболезнования родным», — сообщил Беззуб.
Информация о трагедии также появилась на форуме парапланеристов. По их данным, все произошло, когда парапланерист возвращался из Дармсалы (город в Индии, прим.) в деревню Бир, «парапланерную столицу Индии» и мекку всех парапланеристов.
«Первоначально инфу передали крымчане и
Сообщается также, что погода в тот день была нелетная.