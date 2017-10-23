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12:23 (мск), источник: Nakanune.ru

В Индии погиб парапланерист из Екатеринбурга

В Индии погиб парапланерист из Екатеринбурга Николай Р. О трагедии на своей странице в Facebook сообщил его друг Алексей Беззуб, передает корреспондент Накануне.RU.

«В четверг, 19 октября, в Индии на параплане разбился наш друг Николай Р. Учились в параллельных группах на президентской программе. Необычайно позитивный человек, всегда было приятно с ним пообщаться, умный, отзывчивый, теперь его с нами нет. Пусть земля тебе, Коля, будет пухом, соболезнования родным», — сообщил Беззуб.

Информация о трагедии также появилась на форуме парапланеристов. По их данным, все произошло, когда парапланерист возвращался из Дармсалы (город в Индии, прим.) в деревню Бир, «парапланерную столицу Индии» и мекку всех парапланеристов.

«Первоначально инфу передали крымчане и какой-то англичанин. Что произошло точно никто не знает. Инфа от других пилотов была: “Пилот лежит, не двигается”. Очевидно, он стал возвращаться из Драмсалы высокими горами и упал где-то на хребте», — сообщил один из пользователей форума, в настоящее время находящийся в Индии.

Сообщается также, что погода в тот день была нелетная.

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